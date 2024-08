Entenda o motivo de Elon Musk fechar o X no Brasil

- Foto: Divulgação

Todos os cerca de 40 funcionários do X (ex-Twitter) no Brasil foram surpreendidos na manhã deste sábado (17/8) com uma reunião online de emergência. O convite foi enviado na madrugada e quem viu a tempo e entrou na reunião pela manhã, acabou demitido.

Assim o escritório da rede social no Brasil, que já não tinha uma sede oficial há cerca de dois anos, encerrou suas atividades.

Horas depois do fechamento do escritório brasileiro do X (antigo Twitter), Elon Musk, proprietário da rede social, comentou sobre o ocorrido em seu perfil na plataforma. Musk atribuiu a decisão ao que chamou de "exigências de censura" impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

"A decisão de fechar o escritório X no Brasil foi difícil, mas, se tivéssemos concordado com as exigências de censura secreta (ilegal) e entrega de informações privadas de @alexandre, não haveria como explicar nossas ações sem ficarmos envergonhados."

O perfil oficial do X voltado para relações governamentais também divulgou uma nota confirmando o encerramento das operações no Brasil e publicou um despacho sigiloso de Moraes dirigido à empresa.

Segundo a nota, o ministro teria ameaçado o representante legal da rede social com prisão na noite de sexta-feira, caso a empresa não atendesse às ordens, que foram classificadas como "censura". "Ele fez isso por meio de uma ordem secreta, que compartilhamos aqui para expor suas ações", acrescentou a nota.

“Como resultado, para proteger a segurança de nossa equipe, tomamos a decisão de encerrar nossas operações no Brasil, com efeito imediato."

A rede social compartilhou um suposto despacho do ministro Alexandre de Moraes. O documento, identificado como petição 12.404, está disponível no site do STF, mas permanece sob sigilo e não pode ser acessado publicamente.

De acordo com o documento compartilhado, Moraes determinou na sexta-feira (16/8) que os advogados do X no Brasil tomassem as providências necessárias para cumprir uma decisão anterior, que ordenava o bloqueio das contas de usuários da rede social dentro de um prazo de 24 horas.

A nota também ressaltou que o serviço da rede social continua disponível no Brasil.

Em 8 de agosto, Moraes havia ordenado o bloqueio de sete perfis associados a bolsonaristas na rede social, incluindo o do senador Marcos do Val (Podemos-ES). O X não cumpriu a decisão judicial e, em resposta, publicou uma nota criticando a decisão como censura.

Agora, conforme o despacho publicado pela rede social, Moraes ameaçou com prisão a administradora da empresa, Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição, caso a determinação não fosse cumprida. O despacho também prevê o afastamento dela da direção da empresa e uma multa diária de R$ 20 mil.

A nota divulgada neste sábado pelo X acusou novamente Moraes de ser antidemocrático: “Suas ações são incompatíveis com um governo democrático. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer - democracia ou Alexandre de Moraes.”

A tensão entre Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes tem se intensificado nos últimos meses. Em abril, uma série de e-mails internos do Twitter sobre decisões judiciais brasileiras envolvendo a rede social, revelados pelo jornalista americano Michael Shellenberger, ficaram conhecidos como Twitter Files Brazil.

Na ocasião, Musk lançou uma ofensiva pública contra Moraes, acusando-o de censura e ameaçando descumprir ordens judiciais.