Bloco Olodum homenageia 226 anos da Revolta dos Búzios em show

Bloco Olodum - Foto: Divulgação | Maxwell

O Bloco Olodum realizará uma homenangem ao 226 anos da Revolta dos Búzios, neste domingo, 18. O evento, que será uma prévia do Carnaval, a partir das 14 horas, no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho.

A Revolta dos Búzios, ocorrida em 1798, foi um movimento de caráter social e político liderado por negros, mulatos e brancos pobres, que clamavam por uma sociedade mais justa e igualitária, livre da opressão colonial portuguesa.