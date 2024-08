Ludmilla convida Olodum para o Numanice #3 em Salvador

Músicos do Olodum chegam ao evento - Foto: Vinicius Viana | Ag. A TARDE

A banda Olodum é uma das atrações convidadas para a estreia da turnê "Numanice 3", de Ludmilla,neste sábado, 17, em Salvador. De acordo com uma fonte da coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, haverá ao menos outras duas atrações surpresas conhecidas do público.

O projeto, que reúne hits que embalam os fãs, trará para o palco a cantora Ludmilla em um formato diferente do pop, com um repertório repleto de sucessos como "Maliciosa”, “Maldivas”, “212”, “Amor Difícil”, “Tô de Boa”, “Pique Djavan” e muitos outros, que prometem animar o público por mais de 3 horas.

Leia também

>> "Salvador não tem espaço para show", dispara criador do BaianaSystem

Ludmilla chegou ao evento acompanhada da esposa, Brunna Gonçalves; da mãe, Silvana Oliveira; e de parte de sua equipe, que estava hospedada em Praia do Forte, no Litoral Norte da Bahia.