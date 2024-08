Participação especial e mais: veja como será o Numanice em Salvador

Serão mais de três horas de show - Foto: Divulgação

O Numanice #3 – projeto de samba da cantora Ludmilla - terá Salvador como palco da sua estreia. O evento acontecerá no dia 17 de agosto, no Wet, e promete um repertório repleto de grandes hits.

Serão mais de três horas de show, com canções como “Maliciosa”, “Maldivas”, “212”, “Amor Difícil”, “Tô de Boa”, “Pique Djavan”, “Saudade da Gente”, “Clichê”. Além do formato de samba, a cantora costuma levar para o palco convidados especiais e o seu after, o “LudBrisa”, onde a cantora apresenta os grandes sucessos de sua carreira no funk.

Os ingressos estão sendo vendidos na plataforma Sympla e na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia.Serão dois setores: o Vip Open Bar e a Arena.

SERVIÇO

O que: Numanice #3

Quando: 17 de agosto

Onde: Wet

Vendas: Através da plataforma Sympla e na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia

Informações: @ludmillanumanice @ssaproducoes