Forfun, Afonso Padilha, Gerônimo Santana e mais: a agenda da semana

Explore as opções e planeje-se - Foto: Divulgação

A agenda cultural desta semana em Salvador está repleta de opções para diversos públicos. E o melhor é que algumas dessas atrações são de acesso totalmente gratuito.

Na quinta-feira, 25, o arco dramático de “O Pregador - Teatro-Fórum Antirracista”, espetáculo da Cia de Teatro da UFBA, estreia no Teatro Martim Gonçalves, com a personagem Clara do Anjos, heroína negra que tenta fugir do destino trágico, impingido aos corpos negros pela sociedade racista.

>>> Lázaro Ramos relembra infância no Garcia: “Cheguei onde estou pela força do coletivo”

No sábado, 27, o projeto BPC apresenta seu espetáculo ”O primeiro show de rock!" e reúne os sucessos do quarteto de Liverpool, com arranjos originais, entre eles I Want To Hold Your hand, All My Loving e Yellow Submarine, mesclando histórias contadas e cantadas.

No domingo, 28, é a vez de Salvador receber o show da turnê 'Nós' da Forfun. A tour está fundamentada em quatro pilares principais: alegria, otimismo, união e reflexão e os integrantes do Forfun pretendem levar tudo ao público.

Explore as opções e planeje-se:

DANÇA

➡️ GOSTOSO

📅 Quando: Sexta, 26, a domingo, 28. Pré-estreia quinta, 25

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Entre R$ 10 e R$ 20

EXPOSIÇÃO

➡️ Bahia Afrofuturista: Bauer Sá e Gilberto Filho

📅 Quando: Até 28 de setembro

⏰ Visitação: Terça a quinta das 10 às 19h; sexta das 10 às 18h; sábado das 11h às 15h

📌 Onde: Galatea Salvador

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Comigo Ninguém Pode - A pintura de Jeff Alan

📅 Quando: 28 de julho

⏰ Horário: Das 10h às 17h30h

📌 Onde: Caixa Cultural Salvador

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Coleção de Arte Popular Lina Bo Bardi

📅 Quando: Terça a domingo

⏰ Horário: 10h às 18h

📌 Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Mostra de Trabalhos das Oficinas de Xilo



📅 Quando: Terça a domingo

⏰ Horário: 10h às 18h

📌 Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Retratos de um tempo

📅 Quando: Terça a domingo

⏰ Horário: 10h às 18h

📌 Onde: Museu de Arte da Bahia (MAB)

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Rick Blanco - O Boleiro dos Orixás

📅 Quando: Todo mês de julho

⏰ Visitação: Segunda e terça, das 9h às 12h; quartas à sextas, das 9h às 12h e das 13h às 19h; sábados e domingos, das 13h às 17h.

📌 Onde: Espaço Jaime Figura - Teatro Gamboa

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Exposição coletiva de arte indígena Nhe´ ? Se

📅 Quando: Até 4 de agosto

⏰ Horário: Terça a domingo, das 9h às 17h30

📌 Onde: Caixa Cultural Salvador

💲 Quanto: Gratuito

LITERATURA

➡️ Lançamento do livro “Dentro da casa o vazio”, de Thaíse Santana

📅 Quando: Sábado, 27

⏰ Horário: 18h

📌 Onde: Livraria do Glauber

MÚSICA

➡️ Jam no MAM

📅 Quando: Sábado, 27

⏰ Horário: 18h

📌 Onde: Museu de Arte Moderna

💲 Quanto: Entre R$ 5 e R$ 40

"

➡️ Quintanares - OSBA celebra Mário Quintana

📅 Quando: Sábado, 27

⏰ Horário: 19h30

📌 Onde: Sesi Casa Branca - Cidade Baixa

💲 Quanto: Entre R$ 15 e R$ 30

"

➡️ ICARUS, a Apoteose com O rapper BK

📅 Quando: Sábado, 27

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Entre R$ 35 e R$ 150

"

➡️ Festival Bigbands XV

📅 Quando: Sábado, 27

⏰ Horário: 15h

📌 Onde: BláBláBlá - Rio Vermelho

💲 Quanto: $20

"

➡️ Banda Terreiro da Preta

📅 Quando: Sábado, 27

⏰ Horário: 15h

📌 Onde: Armazém do Campo - Pelourinho

"

➡️ O primeiro show de rock! - Beatles para Crianças

📅 Quando: Sábado, 27, e domingo, 28

⏰ Horário: Sábado, às 16h, e domingo, às 11h

📌 Onde: Teatro SESC Casa do Comércio

💲 Quanto: Entre R$ 60 e R$ 150

"

➡️ Cid Rocha

📅 Quando: Sábado, 27

⏰ Horário: 18h30

📌 Onde: Largo do Cruzeiro de São Francisco

💲 Quanto: R$ 10

"

➡️ Forfun - NÓS

📅 Quando: Domingo, 28

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: Entre R$ 80 e R$ 700

"

➡️ Samba Piatã – O Fantástico Mundo do Samba

📅 Quando: Domingo, 28

⏰ Horário: 12h

📌 Onde: Parque de Exposições de Salvador

💲 Quanto: Entre R$ 45 e R$ 420

"

➡️ Sandro Sal da Terra - Samba Escultural

📅 Quando: Domingo, 28

⏰ Horário: 13h

📌 Onde: Memorial das Baianas - Praça da Sé

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Samba na Segunda - Pagode do Bochecha e Os Caras

📅 Quando: Segunda, 29

⏰ Horário: 17h

📌 Onde: Lava Jato CBX - Ribeira

💲 Quanto: Acesso gratuito

"

➡️ Gel Barbosa - Música no Cruzeiro

📅 Quando: Segunda, 29

⏰ Horário: 21h

📌 Onde: Largo do Cruzeiro de São Francisco

💲 Quanto: R$ 10

"

➡️ Gerônimo Santana

📅 Quando: Terça, 30

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Escadaria do Passo, Ladeira do Carmo Santo Antônio

"

➡️ Luciano Calazans - 50 anos

📅 Quando: Quarta, 31

⏰ Horário: 20h

📌 Onde: Sala do Coro do Teatro Castro Alves

💲 Quanto: 2 latas de leite em pó em prol do Hospital Martagão Gesteira

TEATRO

➡️ O Pregador - Teatro-Fórum Antirracista

📅 Quando: Quinta, 25

⏰ Horário: 15h

📌 Onde: Teatro Martim Gonçalves

💲 Quanto: Gratuito

"

➡️ Vozes do Cruzêro

📅 Quando: Quinta, 25, e sexta, 26

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Teatro Gamboa Nova

💲 Quanto: Entre R$ 20 e R$ 40

"

➡️ Ialodês: teatro ritual, sagrado feminino

📅 Quando: Quinta, 25

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Espaço Cultural da Barroquinha

"

➡️ Namíbia, não!

📅 Quando: Quinta, 25

⏰ Horário: 21h

📌 Onde: Teatro Goethe-Institut ICBA

"

➡️ Circo Patati Patatá

📅 Quando: Até 25 de agosto

⏰ Horário: Sextas às 19h30; Sábados e domingos às 14h30, 17h e 19h30

📌 Onde: Parque Shopping Bahia

💲 Quanto: Entre R$ 30 e R$ 160

"

➡️ Ninguém Se Importa - Afonso Padilha

📅 Quando: Sexta, 26

⏰ Horário: 18h, 20h e 22h

📌 Onde: Teatro SESC Casa do Comércio

💲 Quanto: Entre R$ 70 e R$ 140

"

➡️ Talvez ela saiba gritar""

📅 Quando: Sexta, 26, a domingo, 28

⏰ Horário: Sexta e sábado às 19h; domingo ás 18h

📌 Onde: Teatro Gregório de Matos

💲 Quanto: Entre R$ 20 e R$ 40

"

➡️ Boa Sorte

📅 Quando: Sexta, 26

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Teatro do SESI Rio Vermelho

💲 Quanto: Entre R$ 20 e R$ 40

"

➡️ Mais Prá Lá do Que Pra Cá

📅 Quando: Sexta, 26

⏰ Horário: 17h

📌 Onde: Teatro Molière

💲 Quanto: Entre R$ 15 e R$ 30

"

➡️ De Tudo um Pouco

📅 Quando: Sábado, 27

⏰ Horário: 11h

📌 Onde: Teatro Sesi Rio Vermelho

💲 Quanto: Entre R$ 15 e R$ 30

"

➡️ Dandara

📅 Quando: Sábado, 27

⏰ Horário: 17h

📌 Onde: Casa Rosa

💲 Quanto: Entre R$ 15 e R$ 30

"

➡️ Agora Inês é Morta

📅 Quando: Sábado, 27, e domingo, 28

⏰ Horário: Sábado às 20h; domingo às 19h

📌 Onde: Teatro SESC Casa do Comércio

💲 Quanto: Entre R$ 60 e R$ 120

"

➡️ A LUTA

📅 Quando: Sábado, 27, e domingo, 28

⏰ Horário: Sábado, 20h; domingo, 19h

📌 Onde: Teatro Jorge Amado

💲 Quanto: Entre R$ 60 e R$ 120

"

➡️ Labirinto - Rios de Dentro

📅 Quando: De quinta a sábado

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Espaço Xisto Bahia

💲 Quanto: Entre R$ 12,50 e R$ 25

"

➡️ Talvez ela saiba gritar

📅 Quando: Sexta a domingo

⏰ Horário: Sextas e sábados: 19h / Domingos: 18h

📌 Onde: Teatro Gregório de Matos

💲 Quanto: Entre R$ 20 e R$ 40

"

➡️ Auto da Compadecida

📅 Quando: Sábados de julho

⏰ Horário: 19h

📌 Onde: Teatro Módulo

💲 Quanto: Entre R$ 30 e R$ 60

"

➡️ “A História do Zoológico”

📅 Quando: Sábados de julho

⏰ Horário: 19h30

📌 Onde: Espaço Cultural Casa 14

💲 Quanto: Entre R$ 15 e R$ 30

"

➡️ Saudades, João

📅 Quando: Domingos de julho

⏰ Horário: 11h

📌 Onde: Teatro Goethe-Institut ICBA"