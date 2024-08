Teatro do Oprimido ganha temporada no Martim Gonçalves

Montagem é dirigida por Licko Turle - Foto: Divulgação

“Quem é você?”. Se for mulher e preta, está diante de uma sociedade baseada em preconceitos e discriminações, exposta a violências racistas e misóginas. Este é o arco dramático de “O Pregador - Teatro-Fórum Antirracista”, espetáculo da Cia de Teatro da UFBA, que estreia nos próximos dias 25 e 26 de julho no Teatro Martim Gonçalves, integrando o Melanina Acentuada Festival, com ingressos a valores acessíveis. Após participação dentro da programação do festival, o espetáculo continua em cartaz gratuitamente de 30 de julho a 18 de agosto - de terça a domingo.

A montagem - dirigida por Licko Turle, que divide o processo coletivo de dramaturgia ao lado da carioca Helen Sarapeck - traz a personagem Clara do Anjos, heroína negra que tenta fugir do destino trágico, impingido aos corpos negros pela sociedade racista. A personagem, que acaba de se formar em direito, participa de uma entrevista de emprego para advogada e acaba sofrendo racismo, tendo que aceitar uma vaga de auxiliar jurídico da Padrão Global Sociedade Anônima, de propriedade do Dr. Jones!.

Com co-realização da Pele Negra - Escola de Teatros Pretos, da Cooperativa Baiana de Teatro e da Cia Estupor de Teatro, “O Pregador” utiliza a técnica do Teatro-Fórum de Augusto Boal para quebrar a quarta parede e convocar o espectador a interferir na história da personagem a partir de suas próprias vivências. “Ao propor essa poética, Boal nos faz perceber que as opressões vivenciadas por Clara dos Anjos não são pessoais, são de todo o povo preto”, afirma Licko Turle.

Durante a temporada, as apresentações de terça a quinta, às 15h, serão voltadas aos jovens e adolescentes da rede secundária e estadual de ensino.

Serviço

O quê - “O Pregador - Teatro-Fórum Antirracista”, espetáculo da Cia de Teatro da UFBa

Quando - 25 de julho a 18 de agosto (terça a quinta, 15h; sexta e sábado, 19h; e domingo, 18h)

Onde - Teatro Martim Gonçalves (Canela - Escola de Teatro da UFBA)

Entrada - Gratuita