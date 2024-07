Teatro Vila Velha já tem data de entrega; saiba quando

Equipamento completa 60 anos de atividade neste mês - Foto: Reprodução

Passando por diversas requalificações, o Teatro Vila Velha deve ficar pronto já no primeiro semestre de 2025. A projeção foi confirmada pelo Secretário de Cultura, Pedro Tourinho, ao Portal A TARDE.

O gestor também deu mais detalhes da reforma do equipamento cultural, que neste mês completa 60 anos de atividade. “Inicialmente, o Vila Velha a gente ia fazer uma reforma. E aí a gente entendeu que era uma oportunidade de fazer realmente uma requalificação mais potente. Então, fizemos um novo projeto para o Vila Velha, que a gente vai apresentar em breve”.

Recentemente, a Prefeitura de Salvador publicou o edital para a contratação da empresa que realizará as obras. Conforme o documento, que o Portal teve acesso, o orçamento para o contrato será de R$ 13.066.894,73 e terá um prazo de um ano, para a vigência do contrato, e 10 meses, para a execução dos serviços, a partir da data da assinatura da 1ª ordem.

O texto ainda detalha que a abertura da licitação está prevista para o dia 5 de agosto, às 10h.

“Vamos apresentar o projeto já com a ordem de serviço da licitação pronta. E acho que deve ter pelo menos mais uns 10 meses para entregar o teatro pronto no primeiro semestre do ano que vem. A gente licitou, em seguida tem a ordem de serviço e aí começa a obra”, concluiu Tourinho.