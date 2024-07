Salvador terá workshop com cineastas dos EUA; saiba mais

Workshop será realizado na Faculdade de Comunicação da Ufba - Foto: Reprodução | Freepik

Oportunidade para quem gosta de cinema. O American Film Showcase (AFS) vai realizar pela primeira vez em Salvador um workshop intensivo de documentários. Com o tema “Raízes fortes, futuros possíveis”, as aulas serão ministradas pelos cineastas norte-americanos Alrick Brown e Ivete Lucas, com tradução simultânea para o português.

As inscrições devem ser feitas até este domingo, 7, neste link. As aulas vão acontecer entre os dias 17 e 24 de julho, e são voltadas para jovens cineastas negros, com idade entre 18 e 28 anos.

O workshop será realizado na Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Ufba), em Salvador. O projeto é financiado e implementado pelo Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro e pela AFS.

Serviços

Workshop de documentários: 'Raízes fortes, futuros possíveis'

Dias: 17 a 24 de julho

Onde: Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Rua Barão de Jeremoabo, Ondina

Vagas: limitadas. Inscrições AQUI

Quem pode participar? Cineastas iniciantes negros que desejam aprimorar habilidades e dar vida às suas histórias