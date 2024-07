Prefeitura publica edital de contratação para reforma no Vila Velha

Neste mês, o Vila completa 60 anos de atividade - Foto: Divulgação | Teatro Vila Velha

O processo para o início da reforma do Teatro Vila Velha, localizado no Passeio Público, no bairro do Campo Grande, ganhou mais uma etapa. A Prefeitura de Salvador publicou o edital para a contratação da empresa que realizará as obras de requalificação de um dos espaços culturais mais tradicionais da cidade, que neste mês completa 60 anos de atividade. A informação foi confirmada pelo Secretário de Cultura, Pedro Tourinho, ao Portal A TARDE.

Conforme o documento, que o Portal teve acesso, o orçamento para o contrato será de R$ 13.066.894,73 e terá um prazo de um ano, para a vigência do contrato, e 10 meses, para a execução dos serviços, a partir da data da assinatura da 1ª ordem.

O texto ainda detalha que a abertura da licitação está prevista para o dia 5 de agosto, às 10h, e poderá ser acessado através do site www.compras.gov.br.

O Vila Velha foi inaugurado quatro meses após o Golpe Militar por iniciativa de estudantes da Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia (UFBA), que formaram a Cia Teatro dos Novos.

Na ocasião, a estreia contou com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé, Gal Costa e Maria Bethânia. Foi também no palco do Vila que foram julgadas e aprovadas as anistias políticas de Glauber Rocha e Carlos Marighella.