Espetáculo "O Bicho de Duas Patas" estreia com sessões gratuitas

Espetáculo 'O Bicho de Duas Patas' promove conscientização ambiental e reflete sobre danos causados pelos seres humanos - Foto: Divulgação

Promover a conscientização de crianças e adultos sobre os cuidados com a natureza. Esse é o principal objetivo de 'O Bicho de Duas Patas'. O espetáculo realizará cinco apresentações gratuitas em Salvador em julho.

Nos dias 6 e 7 de julho, sábado e domingo às 16h, o Espaço Xisto Bahia receberá a peça encenada por sete atores que buscam despertar em crianças, adolescentes e adultos o afeto e o saber da importância da força vital da mãe-terra. As apresentações são gratuitas.

No dia 17 de julho, o espetáculo será exibido no Espaço Cultural Alagados em única apresentação e no dia 25 de julho, serão realizadas duas sessões no Instituto Oya, com bate-papo para as crianças atendidas pelo instituto, localizado no bairro Pirajá.

O projeto continua em temporada até a última semana de julho, circulando por diversos teatros e organizações sociais. A peça é inspirada no texto homônimo "O bicho de duas patas" de Silvânia Cerqueira, que assina a produçao do espétaculo.

Cerqueira e o diretor Alan Aljó contam que a peça busca sensibilizar o público sobre os danos ambientais provocados pelos humanos, através de texturas sonoras. "O Bicho de Duas Patas é uma instalação teatral que narra, através das histórias Afropindorâmicas, a criação do mundo e os impactos que os seres humanos têm causado ao planeta. A proposta do espetáculo é acender a consciência sobre a necessidade de cuidar do muntu (humano) e da força vital da natureza."

O projeto foi contemplado pelos Editais Paulo Gustavo Bahia, com apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal.