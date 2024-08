Em estreia de Numanice, Ludmilla afirma que se sente “baiana”

Ludmilla escolheu Salvador para estrear a turnê Numanice 3 - Foto: Vinicius Viana | Portal Massa!

Sob forte chuva, Ludmilla deu início à turnê Numanice 3, em Salvador, na noite deste sábado,17. Durante a coletiva de imprensa, a artista não poupou elogios à Bahia e afirmou que se sente pertecente ao estado.

“Eu não sei o que aconteceu, em que momento a Bahia me abraçou, mas, na minha cabeça, eu também sou baiana. Desde então, nunca mais quis deixar de vir aqui. Muito menos deixar de trazer projetos que são do meu coração, são como meus filhos. Este lugar me acolheu com muito amor e carinho desde a primeira vez que pisei aqui”, disse a cantora.

Leia também

>> "Salvador não tem espaço para show", dispara criador do BaianaSystem

Ludmilla escolheu Salvador para estrear a sua turnê no Wet'n Wild. O projeto, que reúne hits queridos pelos fãs, trará a artista em um formato diferente do pop, com um repertório repleto de sucesso como “Maliciosa”, “Maldivas”, “212”, “Amor Difícil”, “Tô de Boa”, “Pique Djavan” e muitos outros, que prometem animar o público por mais de três horas.