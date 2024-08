"Salvador não tem espaço para show", dispara criador do BaianaSystem

- Foto: Edvan Ferreira / Divulgação

Em entrevista ao Portal A TARDE, o criador e guitarrista do BaianaSystem, Roberto Barreto, justificou a ausência de shows do grupo em Salvador. Entre os cenários, ele destacou a “falta de espaço físico" para receber a atração. A última apresentação da banda foi realizada em fevereiro deste ano, durante o Carnaval.

Literalmente não tem espaço. Qualquer outro lugar hoje em Salvador que tem de show é basicamente a Concha Acústica, que é o único espaço que a gente tem hoje, onde todo mundo se apresenta. Se você me lembrar algum outro lugar que esteja acontecendo show, eu não lembro Roberto Barreto, criador e guitarrista do BaianaSystem

Fora o show deste sábado, 17, na Arena Fonte Nova, a agenda oficial do BaianaSystem não conta com outros shows na cidade na qual a banda foi fundada. A programação apresenta futuros espetáculos em lugares como Ceará, Natal, Brasília e Rio de Janeiro, onde possui três apresentações marcadas: duas no Rock in Rio o outra no Museu do Amanhã. Confira a agenda aqui.

Recentemente, Baiana finalizou uma turnê pela Europa. O grupo tocou em sete países.

O show deste sábado, na Arena Fonte Nova, será realizado no Festival gratuito SouJuvs. Questionado sobre a possibilidade de um show solo do Baiana na Arena, o artista afirmou que o local "não é necessariamente um equipamento de shows da cidade, pensado como tal. Eventualmente, algum evento, no festival ou numa coisa específica, as pessoas se mobilizam para transformar aquilo em um equipamento de show. Nesse caso, como é uma ação da Secretaria de Cultura do Estado, eles conseguem ter essa força para mobilizar".

No mesmo dia, 17, a cantora Ludmilla estreia a turnê 'Numanice', no Wet'n Wild, equipamento de shows que tem a capacidade de receber 12 mil pessoas. No último sábado, 10, o Parque de Exposições recebeu o evento '10 Horas de Arrocha'. O local tem capacidade para mais de 100 mil pessoas e já foi palco do show de BaianaSystem com Carlinhos Brown, no Festival de Verão.