Após turnê, BaianaSystem trabalha em novo disco

Banda completou 15 anos de existência - Foto: Divulgação

Após uma turnê pela Europa, o BaianaSystem focou em um período de imersão em estúdio nos últimos meses para a gravação de seu novo disco. O primeiro show da banda depois disso vai acontecer — e desde o Carnaval — vai acontecer em Salvador, no próximo sábado, 17.

Leia mais:

>> De graça! Salvador terá shows de Baianasystem, Rachel Reis e ÀTTOOXXÁ

>> Rachel Reis anuncia show extra de turnê acústica em Salvador

>> Olodum homenageia Revolta dos Búzios em ensaio

A apresentação vai acontecer na Arena Fonte Nova, no festival gratuito SouJuvs, e contará com as participações de Vandal e Agatha Clarissa, instrumentista representante da guitarra baiana.

Celebrando 15 anos de existência em 2024, o coletivo apresenta em sua cidade natal, pela primeira vez, seu novo show, redesenhado com o mote "Nossa Cultura em Primeiro Lugar/P.I.B", especialmente para a apresentação em Salvador.

A formação tradicional ganha um trio de sopros formado por Doug Bone (trombone), Joao Teoria (trompete) e Nilton Azevedo (sax). Nas projeções pensadas especialmente para o espetáculo está Filipe Cartaxo, à frente de toda a estética visual do Baiana.

Completam o time no palco Russo Passapusso (voz), Claudia Manzo (voz), Roberto Barreto (guitarra baiana), SekoBass (baixo), João Meirelles (beats, synths e programações), Junix 11 (guitarra), maestro Ubiratan Marques (piano e synths) e Ícaro Sá (percussão).