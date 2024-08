Olodum homenageia Revolta dos Búzios em ensaio

Ingressos para o ensaio já estão à venda na Bilheteria Virtual - Foto: Divulgação

O Bloco Olodum fará no dia 18 de agosto, mais um ensaio para o Carnaval 2025. A festa será às 14h, no Largo Quincas Berro D’Água, no Pelourinho, e homenageará os 226 anos da Revolta dos Búzios, um dos marcos da luta pela liberdade no Brasil.

A Revolta dos Búzios, ocorrida em 1798, foi um movimento de caráter social e político liderado por negros, mulatos e brancos pobres, que clamavam por uma sociedade mais justa e igualitária, livre da opressão colonial portuguesa.

Os ingressos para o ensaio já estão à venda na Bilheteria Virtual e custam R$ 70. Em preparação para o carnaval de 2025, o Bloco Olodum já anunciou seu tema: "OLODUMARÉ | O Ser Supremo – Origens e Raízes".

Serviço

Ensaio do Bloco Olodum - 226 anos da Revolta dos Búzios

Data: 18 de agosto, 14h

Local: Largo Quincas Berro D'Água - Pelourinho

Ingressos: R$ 70 (meia promocional)

Vendas: Bilheteria Digital