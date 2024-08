Rachel Reis anuncia show extra de turnê acústica em Salvador

Artista vai encerrar o projeto ‘Meu Esquema’ com uma turnê acústica pelo Brasil - Foto: Divulgação

A cantora Rachel Reis anunciou uma apresentação extra do seu show acústico em Salvador no dia 2 de setembro, às 20h, no Teatro Faresi (antigo ISBA). Os ingressos estão disponíveis para compra na Sympla e na bilheteria do teatro.

A artista vai encerrar o projeto ‘Meu Esquema’ com uma turnê acústica pelo Brasil. Agora, ela apresenta seu disco de estreia apenas com violão, congas e clarinete, em um formato intimista. Além dos hits mais conhecidos, o repertório da turnê inclui arranjos inéditos em celebração à despedida do projeto.

A performance será feita toda com Rachel sentada. Entre as faixas já confirmadas na setlist estão os hits ‘Lovezinho’, ‘Brasa’ e ‘Canto da Sereia’, além dos sucessos ‘Maresia’ e ‘Bateu’.

‘Meu Esquema’ foi indicado a premiações como o Grammy Latino, Prêmio Multishow e Women's Music Events. Em 2023, Rachel ganhou o prêmio de Artista Revelação’ da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte) e o prêmio de ‘Videoclipe do Ano’ no MVF Awards com a faixa ‘Lovezinho’.

Ingressos

PLATEIA VIP – R$150,00 (inteira) e R$75,00 (meia) – Filas de A a L

PLATEIA – R$120,00 (inteira) e R$60,00 (meia) – Filas de M a Z