Rachel Reis celebra música em “Renascer”: “Muito feliz” | A TARDE

A cantora baiana Rachel Reis celebrou a inclusão da sua música “Bater” na novela “Renascer”, da TV Globo. Em conversa com a imprensa em evento no Expresso 2222, na última terça-feira, 6, a artista não escondeu a empolgação.

“Eu estou muito feliz, e também vai ter ‘Bater’ em Renascer. E eu estou viciada na novela e estou muito feliz. Até esqueci que a música estava lá. Tô só assistindo, tô viciada”, afirmou a cantora.



Na ocasião, Rachel também falou sobre a sua agenda para o carnaval. “Vai ser correria. Eu estava no ensaio ontem, vou fazer os quatro dias em Salvador, dia 9, 10, 11 e 12. Vai ter Pelourinho, Rio Vermelho, tem um monte de coisa. Vou estar aqui no Expresso também, vou fazer a participação com a Sambaiana. E no dia 13 eu vou para Recife. Eu estou bem animada. Ontem teve ensaio, a gente fez algumas alterações no repertório, vou trazer o meu álbum, vai ser essa mistura aí”, revelou.



Além disso, Rachel destacou a importância do autoconhecimento. “A gente vai mudando, nosso corpo vai mudando e a gente fica naquele processo de se entender e de se resolver dentro da nossa roupa, de entender que só a gente pode se sentir confortável e se colocar naquele pedestal que a gente precisa colocar. É um processo que não é fácil, é um processo que requer tempo, autoconhecimento, mas uma hora ele acontece e é maravilhoso”, completou.