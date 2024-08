De graça! Salvador terá shows de Baianasystem, Rachel Reis e ÀTTOOXXÁ

BaianaSystem será uma das atrações de festival gratuito em Salvador - Foto: Divulgação

Salvador receberá no próximo final de semana o Festival SOUJUVS, com shows gratuitos dos blocos afro Ilê Aiyê, Malê Debalê, Muzenza, Rachel Reis, ÀTTOOXXÁ e BaianaSystem. O evento ocorrerá no dia 17 de agosto, a partir das 16h, na Arena Fonte Nova. Os convites podem ser conquistados no site do Sympla.

O festival faz parte das ações que celebram o mês das juventudes (agosto), em função do Dia Internacional da Juventude ser comemorado anualmente no dia 12.

A programação do Festival SOUJUVS começará com a participação dos blocos afro, seguidos pelos shows de Rachel Reis, ÀTTOOXXÁ com participação de Melly, e encerramento do BaianaSystem.

Além dos shows, o evento contará com intervenção artística no formato live painting (pintura ao vivo) e apresentação de dança por um grupo formado por jovens dançarinos baianos.

Festival SouJuvs

A primeira edição do Festival SouJuvs chega com tudo! No palco, uma exaltação à música baiana com shows de Rachel Reis, Àttooxxá com participação de Melly e BaianaSystem. Na abertura, o Festival contará com uma apresentação das juventudes dos blocos afros Ilê Aiyê, Muzenza e Malê Debalê. A direção artística é assinada pela cantora e compositora baiana Manuela Rodrigues.

Além dos shows musicais, o evento contará com discotecagem do DJ Pivoman, apresentação dos mestres de cerimônia Yara Damasceno, Pixote e PCD Perigosa, intervenções de dança da Cia Five de Dança, e ainda, live painting do artista plástico Oliver Dórea. Uma arena esportiva com tirolesa, slackline e escalada completa as atividades disponíveis gratuitamente no Festival.

Pensando na democratização do acesso, na ampliação de possibilidades de resgate de ingressos e em inibir a ação de cambistas, o Festival SouJuvs tem ingressos gratuitos disponibilizados pelo Sympla em lotes diários até a véspera do evento, dia 16 de agosto. Os lotes serão disponibilizados na segunda e terça-feira (12 e 13/08), às 14h; na quarta-feira, às 12h; na quinta-feira, às 18h; e na sexta-feira, às 10h.

SERVIÇO:

Festival SouJuvs - Rachel Reis, Àttooxxá part. Melly e BaianaSystem

Show de abertura: Juventudes dos blocos afros Ilê Aiyê, Muzenza e Malê Debalê | Discotecagem: DJ Pivoman

Data: 17 de agosto (sábado)

Local: Arena Fonte Nova

Horário: 16h

Ingressos: Retirada no Sympla - https://bit.ly/IngressoSouJuvs [liberação de lotes: segunda e terça-feira (12 e 13/08), às 14h; quarta-feira (14/08), às 12h; quinta-feira (15/08), às 18h; sexta-feira (19/08), às 10h].

Entrada gratuita