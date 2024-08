Casado, Luciano Camargo recebe beijo na boca de fã durante show; vídeo

A cena foi compartilhada no Instagram e recebeu inúmeros comentários de internautas dizendo que o sertanejo é bem-humorado. - Foto: Reprodução

Luciano Camargo, da dupla com Zezé Di Camargo, foi surpreendido por uma fã durante um show no Rio de Janeiro, na sexta-feira, 9. Na ocasião, o cantor sertanejo recebeu um beijo na boca quando se abaixou para tentar tirar uma foto com a mulher.

Casado com Flávia Fonseca desde 2003, Luciano estava se apresentando no Rio quando uma mulher, que estava próxima ao palco, pediu para tirar uma foto. No entanto, ao se abaixar, o artista foi surpreendido com vários selinhos na bochecha e na boca.

Veja o vídeo:

Sem graça, Luciano tentou converter a situação. “Desde que eu me casei com a Flávia, eu nunca mais tinha beijado outra mulher".



A cena foi compartilhada no Instagram e recebeu inúmeros comentários de internautas dizendo que o sertanejo é bem-humorado. “Luciano é muito gente boa”, escreveu uma usuária. Outra pessoa comentou: “Minha mãe em um show seria assim”.

