Rapper soteropolitano realizará bailes gratuitos no Pelourinho

O rapper soteropolitano Yan Cloud vai realizar edições gratuitas do Baile Afropink no Largo Tereza Batista, no Pelourinho, em Salvador. O evento foi criado por ele em 2022 e este ano chega à oitava edição. Além de Salvador, Yan já passou por Aracaju, em Sergipe, com o projeto.

No Afropink, o artista apresenta suas músicas autorais do primeiro disco, e singles lançados ao decorrer de sua carreira com banda completa, novos arranjos e repaginação de canções conhecidas pelo público.

Produzidas anteriormente de forma totalmente independente, a nova edição do evento chega com uma nova roupagem e vai acontecer entre os meses de agosto e novembro de 2024.

No total, 12 convidados já foram confirmados, são eles: Melly, RDD, Murilo Chester, Nêssa, Nininha, Maya, Di Cerqueira, Hiran, Gibi. Além disso, os DJs residentes da festa, Manigga e Pivoman, que trazem referências de músicas que permeiam o afrobeats nacional e internacional fazem a abertura dos shows.

“Estou muito animado em trazer a banda completa para os próximos shows, vai ser um marco para fechar a fase de Pinkboy e iniciar a nova que vem muito em breve. Fora que vai colar com a gente uma galera muito massa que eu ouço e admiro dentro da cena.”, disse o artista.

Em paralelo aos shows gratuitos no Pelourinho também ocorrem oficinas de capacitação voltada à artistas independentes e pessoas da cadeia produtiva da música da nossa cidade. Os temas permeiam produção musical, planejamento estratégico de carreira, marketing para lançamentos musicais e assessoria de imprensa para lançamentos musicais.

As oficinas também são gratuitas para o total de 120 pessoas e vão ocorrer na Casa do Hip-Hop, conforme inscrição prévia para participar.

Novo álbum

Ainda para este ano o artista pretende soltar o seu próximo álbum, o segundo da carreira, com faixas inéditas e outras surpresas.

“Estou muito ansioso para mostrar as músicas do próximo disco, acho que vai ser bem vibes e a galera vai curtir muito”, brinca.