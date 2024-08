Concurso vai escolher músico para banda internacional; Inscrições

Batizada de #LouderTogether, a iniciativa, do banco Santander, vai premiar cantores e instrumentistas - Foto: Reprodução | Freepik

Um projeto internacional está em busca de jovens talentos na área da música. Batizada de #LouderTogether, a iniciativa, do banco Santander, vai premiar cantores e instrumentistas de todo o Brasil, incluindo a Bahia.

Os escolhidos irão gravar uma canção original e filmar um videoclipe em Barcelona, na Espanha, junto com outros países elegíveis. Para participar, os músicos deverão publicar um vídeo no TikTok até o dia oito de agosto com sua música usando a hashtag #LouderTogether e marcar o perfil @Santander_Br na publicação.

O vídeo deverá conter na descrição o nome do artista e da música que está sendo reproduzida, ter duração de um a três minutos, e alinhado com os critérios de conteúdo autoral descritos no edital.

Os participantes selecionados irão fazer uma imersão para aprimorar suas carreiras artísticas e gravarão uma música e videoclipe em Barcelona no estúdio escolhido pela produtora espanhola White Horse Production.

“O Santander #LouderTogether faz parte da nossa missão global de apoiar a cultura e a música, seja dentro dos maiores shows, ou nas casas e quartos dos próximos artistas revelações do mundo. Essa experiência será transformadora e contribuirá para a vida de músicos que precisam apenas de uma fagulha para começar agora a sua carreira, afirma Juliana Cury, CMO do Santander.

A ação é válida para 7 países e cada um terá um embaixador musical responsável por fomentar a campanha e engajar os futuros músicos para a banda internacional. O Brasil conta com o rapper Xamã como representante nacional da #LouderTogether.

A Argentina terá o DJ Tommy Muñoz, enquanto o Chile será representado pelo cantor Augusto Schuster. No México, a embaixadora será a cantora do grupo RBD, Dulce María. Portugal terá o compositor Pedro Gonçalves como embaixador e o Uruguai contará com o cantor e compositor Faculto Balta. As personalidades irão aconselhar Omar Montés, estrela espanhola no TikTok, com mais de 1,6 milhão de seguidores, que será o responsável final pela seleção dos seis talentos.

Um painel de jurados especializados, composto por especialistas da Billboard e da White Horse Production, será responsável por selecionar os vídeos com base em critérios artísticos. O júri terá a tarefa de selecionar até seis participantes entre os inscritos. A avaliação será baseada na originalidade, criatividade e musicalidade demonstradas nos vídeos enviados pelos participantes.

Os futuros artistas selecionados assinarão um contrato com a produtora alinhado com os termos e condições relativos aos treinamentos, gravação e produção da canção e do videoclipe. O Santander anunciará o selecionado ainda em agosto nas redes sociais do Banco. Confira mais informações sobre o edital de seleção aqui.