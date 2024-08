Fim do Aerosmith! Banda faz comunicado nas redes; veja

Banda deixa os palcos - Foto: Divulgação

A banda Aerosmith anunciou a sua aposentadoria dos palcos através das redes sociais nesta sexta-feira, 2. O grupo emitiu um comunicado, onde agradeceu ao público que acompanhou o grupo durante anos.

“Foi a honra de nossas vidas ter nossa música se tornando parte da sua. Em cada clube, em cada grande turnê e em momentos grandiosos e privados vocês nos deram um lugar na trilha sonora de suas vidas”, diz o comunicado.

No final do ano passado, todas apresentações da banda foram adiadas após diagnóstico de lesão nas cordas vocais de Steven Tyler, vocalista da banda.

No comunicado publicado nesta sexta, a banda informou que o cantor “passou meses trabalhando incansavelmente para colocar sua voz onde estava antes da lesão”. “Nós o vimos lutando apesar de ter a melhor equipe médica ao seu lado. Infelizmente está claro que uma recuperação total da lesão vocal não é possível”.

Para a banda, a decisão foi “dolorosa e difícil, mas necessária”. Em turnê desde abril deste ano, o grupo faria seu último show em Buffalo, Nova York.



O comunicado afirma que aqueles que compraram ingressos através da plataforma Ticketmaster serão reembolsados automaticamente. Já os que compraram em plataformas de revenda como SeatGeek, StubHub, VividSeats, e outros, podem ir ao ponto de compras para saber mais informações.

História de sucesso

A banda Aerosmith iniciou a trajetória na década de 1970, quando o guitarrista Joe Perry e o baixista Tom Hamilton deixaram uma banda da qual eles faziam parte, chamada The Jam Band, e se juntaram ao vocalista Steven Tyler, ao baterista Joey Kramer e ao guitarrista Ray Tabano para formar o Aerosmith.

No ano seguinte, Tabano foi substituído por Brad Whitford. De lá para cá, entre idas e vindas e problemas com dependência química, a banda já vendeu mais de 100 milhões de discos. A banda é dona de vários sucessos como "I Don't Want To Miss A Thing", “Jane’s Got a Gun”, “Dream On”, “Mama KIn”, “Livin’ on the Edge” e muitos outros.

A trajetória também foi relembrada no anúncio desta sexta. “Era 1970 quando uma centelha de inspiração se tornou o Aerosmith. Graças a você, nosso Exército Azul, essa faísca pegou fogo e está queimando há mais de cinco décadas. Alguns de vocês estão conosco desde o início e todos vocês são a razão pela qual fizemos história do rock 'n' roll”, diz.



“Estamos muito gratos por todos que estavam entusiasmados para pegar a estrada conosco pela última vez. Gratos à nossa equipe especializada, à nossa incrível equipe e às milhares de pessoas talentosas que tornaram possíveis nossas corridas históricas. Um agradecimento final a vocês – os melhores fãs do planeta Terra. Toque nossa música bem alto, agora e sempre. Continue sonhando. Você realizou nossos sonhos”, finaliza o comunicado.