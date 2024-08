Baco Exu do Blues leva show de estreia de novo EP à Concha Acústica

Show traz também faixas de ‘QVVJFA’, penúltimo álbum do artista - Foto: Divulgação

O rapper Baco Exu do Blues vai fazer a primeira apresentação de seu novo EP, ‘Fetiche’, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, no dia 23 de agosto (sexta-feira). A previsão de abrir os portões é às 17h30 e o show começa às 20h.

O show traz também faixas de ‘QVVJFA – Quantas vezes você já foi amado?’, penúltimo álbum do artista, em que ele fala sobre a dificuldade de receber e dar afeto. Já em ‘Fetiche’, o artista aborda o desafio de “falar sobre paixão e desejo”.

“Somos vistos como seres hipersexualizados, mas não somos vistos como seres bonitos. É como se fisicamente fôssemos maiores e melhores, mas só nesse lugar. Um simples desejo carnal que é imposto pra gente. Este álbum é uma defesa contra isso”, disse.

‘Fetiche’ conta com a participação do rapper baiano Young Piva e a cantora Liniker, uma vontade antiga de featuring de Baco. “Para mim é uma honra somar com ele. Estamos nesse flerte há muito tempo e fico feliz que tenha rolado agora. Asè pra esse lançamento”, deseja a cantora.

Ingressos

Os ingressos já estão à venda na bilheteria do TCA e pelo Sympla, com preços entre R$ 70 (meia-entrada, 3º lote) e R$ 120 (inteira, 2º lote). A classificação indicativa é de 16 anos.