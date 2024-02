Baco Exu do Blues se irrita com superlotação e ameaça abandonar palco | A TARDE

O último dia do Carnaval de Salvador foi marcado por mais uma superlotação, desta vez, no circuito Batatinha (Pelourinho). O rapper Baco Exu do Blues, que se apresenta nesta noite no local, chegou a ameaçar abandonar o palco devido ao problema.

“Se a polícia e os bombeiros não conseguirem intervir, eu vou embora”, disse o artista, assim que iniciou o seu show. No momento, alguns foliões passaram mal, em razão do “mar de gente” que compareceu ao Centro Histórico na terça-feira, 13. Baco chegou a parar o show, mas voltou a tocar após alguns minutos.

Em consequência do enchimento do espaço, a Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP-BA) precisou fechar o circuito.

O artista foi a segunda atração do circuito. Antes, o público pôde curtir o trio Majur, Nara Couto e Hiran. O evento será encerrado com show da banda BaianaSystem, comandada por Russo Passapusso.