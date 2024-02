Excesso de foliões leva a bloqueio no Centro Histórico | A TARDE

O Carnaval 2024 de Salvador parece ter atingido o seu limite. Mais uma vez, a Secretaria da Segurança Publica (SSP) precisou bloquear o acesso dos foliões, a exemplo do que havia acontecido na noite de sábado no circuito Dodô (Barra-Ondina).

Nesta terça-feira, foi o Centro Histórico de Salvador que atingiu lotação máxima e motivou o bloqueio nos Portais de Abordagem da região. O efetivo de bombeiros e policiais foi ampliado para situações de urgência e emergência, buscando prevenir aglomerações e ocorrências que colocassem em risco a saúde dos foliões.

A SSP também considerou a alta temperatura do local, com sensação acima de 30°, para definir a medida preventiva. Cerca de 200 mil pessoas passaram pelos Portais de Abordagem e lotaram o Largo do Pelourinho.

"A contagem de público do Reconhecimento Facial auxiliou na tomada de decisão. As nossas câmeras de monitoramento acompanham também a movimentação dos foliões. Estamos atentos e vigilantes. Nossa prioridade é garantir a segurança e saúde dos foliões e profissionais que estão na região", declarou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.