Ludmilla e Brunna levantam rumores de possível gravidez

A dançarina Brunna Gonçalves e a cantora Ludmilla estão chamando a atenção nas redes sociais após um vídeo levantar a suspeita de que o casal pode estar esperando um bebê. Durante uma festa íntima para comemorar o aniversário de Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, um trecho compartilhado por ela no Instagram gerou grande repercussão entre os seguidores.

No vídeo, enquanto ouvem "Embrasa", a nova colaboração de Ludmilla com a cantora Iza, Brunna faz um gesto apontando para sua barriga, o que rapidamente alimentou especulações sobre uma possível gravidez.

"Brunna já está com uma carinha de mãe" ;"Baby Brumilla vem aí", comentaram alguns internautas.

No ano passado, em uma entrevista ao programa Fantástico, elas contaram que haviam começado um processo para engravidar com a ajuda de fertilização in vitro em uma clínica em Miami, Estados Unidos. De acordo com o relato, o procedimento usaria o óvulo de Ludmilla e um doador, e a implantação seria feita em Brunna. Na mesma entrevista, elas também mencionaram que já estavam na fase de exames iniciais.

