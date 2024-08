Influenciadora digital acusa ex de agressão e é detonada na internet

Ex-participante de A Fazenda, Raissa Barbosa, - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A ex-participante de A Fazenda, Raissa Barbosa, compartilhou nas redes sociais um relato sobre violência doméstica. A influenciadora alega ter sofrido agressões em seu último relacionamento.

"Ano passado, eu tive um relacionamento com uma pessoa que me agrediu fisicamente, psicologicamente, de todas as formas possíveis. Eu demorei muito tempo para falar sobre isso, porque estava tentando resolver essa situação no off, sem expor, por vergonha do que passei", relatou.

Segundo Raissa, a primeira agressão aconteceu durante uma viagem ao Chile, quando seu ex-namorado, Renan Supriano a agrediu fisicamente, incluindo enforcamento e socos, motivado por ciúmes.

"Eu achei que ia morrer", contou Raissa, mostrando vídeos, áudios e fotos. Ela afirma que, durante o episódio, seu ex-companheiro escondeu facas para intimidá-la.

"Gente, essa mulher sofre muito, principalmente em relacionamentos. Coitada," comentou uma pessoa comovida com a situação.



“Gente, essa mulher sofre muito, principalmente em relacionamentos. Coitada,” comentou uma pessoa comovida com a situação.

O que ninguém esperava era que Supriano se manifestaria com provas contra Raissa, acusando-a de ser a agressora e alegando que ela está se aproveitando da situação para se autopromover.

"Estou tão surpreso quanto todos. Não por ela, pq dela eu já esperava isso ou coisa pior. Mas, surpreso de como é fácil criar uma história, para difamar e caluniar uma pessoa à custa de se auto promover e buscar visibilidade em rede social. Essa é uma causa muito séria e mulheres como a [R*** ] que utilizam do valor e peso moral de uma lei feita para defender mulheres que realmente precisam dela, para se promover, é no mínimo deprimente.”

O ex da influencer contínua: "Desde quando eu estava com ela, eu e pessoas próximas já percebíamos que ela queria a qualquer custo criar alguma situação para se colocar na mídia novamente. Eu não sou desse meio, não entendo, mas era nítido o quanto ela ficava buscando criar situações diversas, como quando ela agrediu uma mulher e alguns amigos no réveillon de Mil Sorrisos com o intuito de 'sair em todas as páginas de fofoca'."

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Logo o jogo virou. Como a internet não perdoa, os internautas passaram a acusar Raissa Barbosa de mentirosa e agressora:

“Vergonha demais uma mulher usar uma causa tão séria para ficar mentindo, usando sua influência!” comentou uma pessoa insatisfeita com o comportamento da ex-fazendeira.

Outra internauta apontou a atitude de Barbosa como vingança: “Ainda tentei defender, mas depois de ver o pronunciamento dele com as provas, desculpe, Raissa, mas você não é vítima. Não é passar pano para macho, é trabalhar com evidências, e ele mostrou muito mais provas do que você. Deixando de seguir isso, está parecendo mais vingança da sua parte,” completou.