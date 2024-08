Após X sair do Brasil, Musk compara Moraes a vilão de Harry Potter

Comparação foi feita no próprio X (antigo Twitter) - Foto: Reprodução | X | @elonmusk

O dono do X (antigo Twitter), Elon Musk, usou as suas redes sociais para fazer uma comparação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes — a quem considera como desafeto — com o vilão da saga de livros e filmes Harry Potter, Lord Voldemort.

“A semelhança é estranha. Alexandre de Voldemort”, escreveu o dono da Tesla, neste sábado, 17. O personagem é o principal antagonista da série, a qual o bilionário se declara como fã.

The resemblance is uncanny 🤣🤣



Alexandre de Voldemort pic.twitter.com/IXR569y2qT — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2024

A comparação acontece no mesmo dia em que Musk anunciou o encerramento das operações do X no Brasil, o que culminou no fechamento dos escritórios e na retirada da sua equipe do país.



A empresa alega que o magistrado ameaçou prender uma das funcionárias, caso ela descumprisse as ordens da Corte sobre os pedidos de bloqueios de páginas que estão sob investigação dos ministros, sendo esse um dos principais motivos para a saída do X.

Para o bilionário, as supostas declarações de Moraes são “uma completa vergonha para a Justiça” e afirmou que a empresa não poderia ter concordado com as “exigências de censura secreta e entrega de informações privadas” exigidas pelo magistrado.