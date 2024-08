Maduro chama Elon Musk para brigar; bilionário aceita

Maduro lançou o desafio em um vídeo acusando Musk de querer invadir a Venezuela com seus foguetes espaciais - Foto: AFP

Elon Musk, CEO da SpaceX, aceitou o desafio de luta, lançado pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro. Musk respondeu “eu aceito” na sua plataforma X.



Maduro lançou o desafio em um vídeo acusando Musk de querer invadir a Venezuela com seus foguetes espaciais. “Elon Musk, você está desesperado. Saiu dos trilhos. Controle-se, ou fracassará como esses políticos americanos de direita,” disse. “Quer lutar? Vamos lá, Elon Musk.”



Musk, que é o dono da rede social, comentou em outra postagem que repercutia o assunto: "Ele vai amarelar" (tradução livre da expressão "chicken out", em inglês).



"Quer controlar o mundo, já controla a Argentina (...) Você quer briga, Elon Musk? Estou pronto, sou filho de (Simón) Bolívar e (Hugo) Chávez, não tenho medo de você", disse Maduro, na última terça, de acordo com a agência France Presse.



Maduro acusa Musk de estar por trás de um suposto ataque hacker que atrasou a divulgação do resultado das eleições venezuelanas no último domingo, 28. E de ser um dos que promovem uma tentativa de desestabilização do país.

Nicolás se encaminha para um terceiro mandato consecutivo, com o qual ficaria por 18 anos no poder. Mas o país vive uma onda de protestos liderados pela oposição, que questiona a reeleição do presidente e pede transparência para o resultados das urnas.



A Organização dos Estados Americanos (OEA) também não reconheceu o resultado das eleições.



