Ceni revela planos para Luciano Rodríguez no Bahia e explica ausência

Na noite desta terça-feira, 30, Bahia e Botafogo se enfrentaram em duelo válido pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil 2024. Após sair atrás no placar, a equipe comandada por Rogério Ceni empatou o jogo com Cauly, de cabeça, depois de grande cruzamento de Arias, garantindo um empate no Nilton Santos, levando a vantagem para Salvador, já que agora precisa de uma vitória simples para garantir vaga nas quartas de final da competição.

Mesmo com o bom resultado, a torcida tricolor não deixou de questionar a ausência do uruguaio Luciano Rodríguez no jogo. Contratação mais cara da história do clube, Lucho viu o empate por 1 a 1 do banco de reservas, sem ganhar um minuto sequer em campo. Na coletiva após o apito final, o comandante azul, vermelho e branco esclareceu o motivo de ter deixado o atleta de fora: “Fiquei inseguro”.

“O Lucho foi um investimento a longo prazo, é um garoto ainda e vai ter oportunidades. Hoje eu só não coloquei ele no jogo porque ainda não consegui treinar. Principalmente porque o Botafogo exige muito da parte defensiva. Espero conseguir treinar mais. [...] Então preciso no mínimo de alguns treinamentos para ele entender como que marca”, explicou Rogério Ceni.



Ainda durante a entrevista, o treinador afirmou que planeja utilizar o uruguaio como possível substituto de Cauly, mas garante que também deverá colocá-lo na ponta, posição onde as características do atleta se afloram: “Colocar ele na função de Cauly, que exige menos entendimento defensivo. Ou então colocar ele na ponta, que é onde eu gostaria de usar mesmo, mas vai precisar de treinamentos. É um cara que vai se desenvolver, bate muito bem faltas, vai trazer coisas boas para o clube. Mas a gente precisa treinar”.