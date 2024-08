Ceni aprova atuação do Bahia, mas vê Botafogo favorito na Copa do Brasil

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O Bahia chegou a uma sequência de cinco jogos sem vencer, quatro pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil. O empate diante do Botafogo, na noite desta terça-feira, 30, no entanto, foi um bom resultado considerando que o jogo de volta das oitavas de final será na Arena Fonte Nova e que o desempenho do Tricolor melhorou, principalmente nos primeiros 45 minutos.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Rogério Ceni aprovou a atuação de sua equipe, elogiou a arbitragem e destacou o gramado do Estádio Nilton Santos como um dos fatores que ajudaram o Bahia a desempenhar um bom futebol.

“Acho que foram oito minutos terríveis, de não conseguir encontrar uma maneira de sair jogando. Depois que sofremos o gol, mudamos de atitude, jogamos com a gente treina, como a gente joga. Claro que é um jogo muito sofrido, porque o Botafogo é uma boa equipe, de muita transição. Hoje uma arbitragem boa, que deixou o jogo correr”, avaliou o treinador.

Apesar de voltar a atuar bem e decidir a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil na Arena Fonte Nova, o Bahia ainda não é o favorito no confronto para o comandante tricolor, que jogou a responsabilidade para o Botafogo e convocou a torcida.



“Esse time do Botafogo é muito bom, ainda tem contratações que não chegaram. É muito jogador bom. Acho que no geral, pelas contratações, pela posição no Brasileiro, pelo que fez contra o Palmeiras, eu ainda acho o Botafogo levemente favorito. Mas acho que a torcida pode equilibrar esse duelo. Fico contente pela reação, não é fácil reagir contra o Botafogo depois de começar mal naqueles oito minutos. Vamos tentar traçar uma estratégia para o jogo da Fonte Nova. Mas no mínimo é 50% x 50%”, revelou o ex-goleiro.

O jogo de volta entre Bahia e Botafogo na Arena Fonte Nova está marcado para a próxima quarta-feira, 7, às 19h. Quem vencer garante uma vaga nas quartas de final. Em caso de novo empate, a decisão será por meio de disputa de pênaltis.

Antes do jogo de volta, o Bahia permanece no Rio de Janeiro, onde entra em campo pelo Brasileirão. Sem vencer há quatro partidas, o Tricolor visita o Fluminense, que está na zona de rebaixamento. O duelo da 21ª rodada está marcado para as 16h de domingo, no Maracanã.