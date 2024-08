Após empate, Jean Lucas valoriza atuação: "Voltamos a jogar futebol"

COPA DO BRASIL

Everton Ribeiro, meia e capitão do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

A pressão era grande por um bom resultado diante do Botafogo, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, mas o Bahia voltou a performar bem e segue vivo na busca por uma vaga na próxima fase. O Tricolor empatou em 1 a 1 fora de casa e decide a classificação na Arena Fonte Nova.

Em entrevista após a partida, o meia Jean Lucas pontuou detalhes para serem ajustados, mas valorizou a boa atuação da equipe e o resultado conquistado fora de casa contra um dos líderes do Brasileirão.

“Sabemos que ia ser um jogo muito difícil, estamos brigando contra uma grande equipe. Acho que a gente fez um grande primeiro tempo com a posse de bola. No segundo tempo a gente baixou um pouco a linha. O Rogério estava pedindo para subir um pouco mais, para construir um pouco mais, pra tapar mais o espaço. Mas eu acho que a gente fez um grande jogo. Voltamos a jogar futebol, porque fazíamos jogos que a gente não vinha jogando, apresentando um bom futebol. Então acho que esse empate está de bom tamanho, porque são dois jogos. A gente vai decidir com o apoio da nossa torcida, e vai fazer um grande jogo para sair classificado”, disse Jean Lucas ao Premiere.

Questionado pelo torcedor tricolor, o goleiro Marcos Felipe também valorizou o empate diante do Botafogo e revelou que o objetivo era seguir vivo na disputa para decidir em Salvador.

“Nosso pensamento foi nos manter vivos na decisão. Nós sabíamos que seria um jogo muito difícil fora de casa e nós tentamos o melhor resultado possível para levar a decisão para a nossa casa. Hoje, devido a circunstâncias, nós conseguimos o empate. Nós saímos atrás do placar, recuperamos, e agora nós temos que pensar positivamente mesmo com esse empate. Nós tentamos o triunfo, mas não foi possível. Conseguimos o empate e agora é uma decisão na nossa casa”, afirmou Marcos Felipe na zona mista.

O meia e capitão do Bahia Everton Ribeiro, por meio de sua conta oficial no Instagram, já pensa na segunda metade da decisão e convocou o torcedor para lotar as arquibancadas da Arena Fonte Nova.

“Os primeiros 90 minutos já foram. Temos a sorte e a responsabilidade de jogar a segunda metade dessa decisão em casa. Vamos nos preparar ao máximo para fazer valer o nosso mando. Cada um na Fonte Nova será muito importante.

O jogo de volta está marcado para a próxima quarta-feira, 7, às 19h. Quem vencer garante uma vaga nas quartas de final. Em caso de novo empate, a decisão será por meio de disputa de pênaltis.