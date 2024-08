Cauly desencanta, Bahia empata com Botafogo e decide vaga na Fonte

Cauly marcou o gol que garantiu um ponto para o Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Bahia e Botafogo começaram a decidir uma vaga nas quartas de finais da Copa do Brasil na noite desta terça-feira, 30. No Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, as equipes empataram em 1 a 1 no jogo de ida das oitavas de final. Carlos Alberto abriu o placar para o Fogão, enquanto Cauly deixou tudo igual.

Agora o Tricolor decide a classificação na Arena Fonte Nova, em partida marcada para a próxima quarta-feira, 7, às 19h. Quem vencer garante uma vaga nas quartas de final. Em caso de novo empate, a decisão será por meio de disputa de pênaltis.

Antes do jogo de volta, o Bahia permanece no Rio de Janeiro, onde entra em campo pelo Brasileirão. Sem vencer há quatro partidas, o Tricolor visita o Fluminense, que está na zona de rebaixamento. O duelo da 21ª rodada está marcado para as 16h de domingo, no Maracanã.