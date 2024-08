"Só eu que saio", dispara Biel ao ser substituído por Ceni

Biel, atacante do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Titular do Bahia na partida contra o Botafogo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o atacante Biel foi substituído por Rogério Ceni, assim como no último jogo, contra o Internacional. Aos 13 minutos da segunda etapa, ele deu lugar a Everaldo e não gostou de ter sido sacado pelo treinador.

Ao deixar o gramado do Estádio Nilton Santos, o atacante disparou: “Todo jogo só eu que sempre saio.” A informação foi divulgada pela equipe de reportagem do canal Premiere. A revolta de Biel foi tanta, que ele precisou ser acalmado pelo goleiro Danilo Fernandes, no banco de reservas.

Dentro de campo, Bahia e Botafogo empataram em 1 a 1 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil com gols de Carlos Alberto e Cauly. A partida de volta está marcada para as 19h de quarta-feira, 7, na Arena Fonte Nova.