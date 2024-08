"Foi por opção técnica", garante Biel após ser substituído por Ceni

Biel, atacante do Bahia - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Neste sábado, 27, o Esporte Clube Bahia deixou escapar a vitória contra o Internacional ao sofrer o empate nos minutos finais da partida. Comandado por Rogério Ceni, o Tricolor baiano vencia até os 43 minutos do segundo tempo, quando uma falha do goleiro Marcos Felipe resultou no gol de empate do adversário. O empate mantém o Bahia em uma sequência negativa, de quatro jogos sem vencer.

Substituído durante a partida, o atacante Biel falou na zona mista da Arena Fonte Nova, explicando a queda de rendimento da equipe e sua substituição. "Não acabou o gás de jeito nenhum. Nós apenas não conseguimos reencontrar o caminho dos triunfos em casa. Mas agora é retomar nossa confiança para que a gente possa conquistar novos triunfos", afirmou Biel. Sobre sua saída, comentou: "Eu saí cabisbaixo porque acredito que nenhum jogador quer sair, né? Eu sou muito fominha. Quero estar sempre jogando. Felizmente, ou infelizmente, ele acabou me tirando, mas foi por opção técnica. Estou 100%".

Leia mais:

"Nós temos que voltar a vencer", garante Ceni após novo empate

Juba lamenta empate sofrido no final do jogo: “Não tem o que fazer"



O atacante também analisou o segundo tempo da partida: "No segundo tempo nós demos uma caída. Não conseguimos manter o jogo e o jogo ficou todo para o Inter. Eu acho que o empate ainda saiu barato pelo que foi apresentado, mas agora é voltar a triunfar o mais rápido possível".



Projetando o próximo duelo contra o Botafogo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Biel mostrou otimismo: "Eu tenho certeza que a gente vai surpreender. Desde o ano passado o nosso time demonstra crescimento em jogos grandes, e eu creio que agora não vai ser diferente. Espero que a gente possa fazer um grande resultado, para voltar ao caminho dos triunfos e ter um jogo grande em casa, com um resultado melhor".