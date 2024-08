"Nós temos que voltar a vencer", garante Ceni após novo empate

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Esporte Clube Bahia vive seu pior momento no Campeonato Brasileiro de 2024, com um jejum de quatro jogos sem vencer. Neste sábado, 27, o torcedor tricolor chegou muito perto de voltar a comemorar uma vitória, mas o grito ficou entalado na garganta após o gol de empate do Internacional já nos minutos finais da partida.

Após o resultado insatisfatório, Rogério Ceni compareceu à sala de imprensa da Arena Fonte Nova para falar sobre o jogo. Durante a coletiva, o treinador admitiu que o time perdeu ritmo na etapa final, mas destacou que é preciso virar a chave: “Fizemos um bom primeiro tempo, eu achei, mas no segundo tempo nós caímos de rendimento. Nós não podemos nos abater. Lógico, é difícil não pontuar da forma que queríamos dentro de casa, ainda mais sofrendo o gol no final".

"O torcedor sempre vai querer os três pontos. Isso pesa bastante para a gente”, comentou o técnico.

Leia mais:

Juba lamenta empate sofrido no final do jogo: “Não tem o que fazer"



Na sequência, o comandante tricolor ressaltou a dificuldade de disputar o Brasileirão sempre em alto nível: "A dificuldade vai existir ao longo de todo o campeonato, portanto, nós temos que voltar a vencer. Nos últimos jogos nós não conseguimos o mesmo êxito que a gente teve no início do campeonato”.

Por fim, Ceni saiu em defesa de Marcos Felipe, que falhou no lance do gol de empate da equipe gaúcha: "Não é fácil".

“É uma bola chata. Para quem já jogou no gol, eu posso garantir que quando você traz a bola para dentro e ela quica na sua frente é muito em cima. O Marcos tenta jogar a bola para o lado, mas é um chute chato", garantiu o treinador.