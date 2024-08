Bahia sai na frente mas sofre empate após falha de Marcos Felipe

Thaciano disputa bola - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Em partida que marcava a estreia no returno, o Esporte Clube Bahia manteve a sequência negativa após ceder o empate nos minutos finais do jogo. Com o empate, o Tricolor de Aço perdeu a oportunidade de encostar no G-4 e permanece na 7ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos conquistados.

Primeiro tempo

Mesmo com o time em má fase, a torcida azul, vermelha e branca fez sua parte e compareceu à Arena Fonte Nova na expectativa da equipe comandada por Rogério Ceni reagir e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro.

Diante de seu torcedor, o Tricolor de Aço partiu para cima dos colorados, e por volta dos 12 minutos da etapa inicial, David Duarte abriu o placar do jogo. Com assistência de De Pena após cobrança de falta, e gol de cabeça do camisa 33, o gol do Bahia teve a ‘cara’ do comandante tricolor, que escalou os atletas como titulares no duelo de hoje.

Já no final do primeiro tempo, o Internacional teve uma chance de ouro para igualar o marcador. Após um momento de desatenção de Caio Alexandre, Enner Valencia recuperou a bola e ficou cara a cara com Marcos Felipe, mas o atacante equatoriano chutou a bola na trave, mantendo o Bahia a frente no placar.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Internacional voltou melhor para o jogo e cresceu na partida, mas não chegou a oferecer grandes riscos ao Tricolor de Aço. Foi apenas aos 20 minutos da etapa final que a equipe colorada teve boa oportunidade para empatar o jogo. Isso porque após mais uma lambança da defesa do Esquadrão, Enner Valencia ficou frente a frente com o arqueiro tricolor, assim como no primeiro tempo, mas acabou mandando a bola para fora.

Nos 15 minutos finais, o jogo passou a ficar ‘picotado’, com o juiz apitando muitas faltas, muitos duelos físicos e pouca bola rolando. No entanto, aos 43 minutos, o goleiro Marcos Felipe cedeu rebote nos pés de Borré, após chute do Gustavo Prado, e o colombiano não desperdiçou, empatando o confronto.

Próximo jogo

O próximo compromisso do Esquadrão acontece já nesta terça-feira, 30, às 21h30, quando a equipe comandada por Rogério Ceni entra em campo no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos.