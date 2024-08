Vitória surpreende, vence o Palmeiras e pode ficar fora do Z-4

Matheusinho comemora gol sobre o Palmeiras - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória, enfim, interrompeu a sequência de derrotas no Campeonato Brasileiro, e em grande estilo. Na noite deste sábado, 27, o Rubro-Negro venceu o Palmeiras no Allianz Parque por 2 a 0 com gols de Osvaldo e Matheusinho, em jogo válido pela 20ª rodada, a primeira do segundo turno.

Temporariamente, o resultado tira o Vitória da zona de rebaixamento do Brasileirão. O Rubro-Negro chegou a 18 pontos e vai dormir na 16ª colocação da tabela. No próximo final de semana, o time comandado por Thiago Carpini recebe o Cuiabá no Barradão. O jogo da 21ª rodada está marcado para as 16h de sábado, 3.

O jogo

Com o zagueiro Neris estreando como titular ao lado de Wagner Leonardo, Thiago Carpini montou um esquema para tentar surpreender o Palmeiras, que foi a campo com um time completamente reserva. O Rubro-Negro até começou bem, mas logo viu os donos da casa assumirem o controle da partida e dominarem as ações. O Verdão, no entanto, ficou só rondando a área do Leão, e não teve uma oportunidade clara para tirar o zero do placar.

Osvaldo marcou o primeiro gol do Vitória na partida | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Na segunda etapa, as coisas mudaram e o Vitória já iniciou ameaçando o Palmeiras. Logo aos 2 minutos, Osvaldo recebeu de Matheusinho no lado esquerdo da grande área, levou para o meio e rolou de calcanhar para Lucas Esteves. Livre para tomar a decisão, o lateral optou pela finalização com pouco ângulo e errou o alvo. Janderson e Willian Oliveira estavam pedindo a bola no centro da área e ficaram na bronca.

Quatro minutos depois, Osvaldo voltou a receber no lado esquerdo do ataque, dessa vez de Willian Oliveira. Em jogada individual, o experiente atacante levou para o meio e finalizou de pé direito da entrada da área, no canto esquerdo de Marcelo Lomba, que não conseguiu evitar o gol. Aos 14, Thiago Carpini promoveu a estreia de Filipe Machado, que substituiu Ricardo Ryller e aos 16, colocou Edu na vaga de Neris, que saiu sentindo câimbras.

Em desvantagem no placar, o Palmeiras se lançou ao ataque, mas parou na boa atuação do sistema defensivo do Vitória e na falta de criatividade de seus jogadores. O Rubro-Negro então aproveitou o contra-ataque para matar o jogo aos 37. Alerrandro, que entrou no lugar de Janderson, recebeu na intermediária e deixou Matheusinho na cara do gol para marcar o segundo gol com o pé direito. Foi a primeira vez que o Vitória venceu o Palmeiras em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro.