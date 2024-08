Osvaldo desencanta e Vitória quebra tabu: "Fizemos história"

Osvaldo comemora gol contra o Palmeiras - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Pela primeira vez na história o Vitória venceu o Palmeiras em São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, 27, Osvaldo e Matheusinho foram os responsáveis por dar alegria ao torcedor rubro-negro em jogo da 20ª rodada. O jogo foi realizado no Allianz Parque.

Osvaldo, que não marcava um gol desde março, balançou a rede pela primeira vez no Brasileirão e ajudou o Vitória a fazer história e somar três pontos importantes na competição. Em entrevista após a partida, o experiente atacante exaltou a força do grupo.

“Pelo jeito fizemos história, conseguimos uma grande vitória hoje. A gente vinha sofrendo alguns jogos, sendo derrotado e tomando empate no final do jogo. Mas hoje, graças a Deus, a gente conseguiu sustentar bem o placar. Parabéns a todo grupo que a gente conseguiu o nosso objetivo, sabíamos que era muito difícil jogar aqui hoje. Esse grupo vai demonstrar ainda mais força nesse segundo turno para a gente sair dessa situação difícil”, disse Osvaldo ao Premiere.

Já Matheusinho, referência técnica da equipe, marcou seu terceiro gol neste Brasileirão e garantiu que essa vitória fora de casa, na primeira rodada do segundo turno, é uma virada de chave para o Rubro-Negro.

“Internamente a gente sempre acreditou, nunca faltou garra, nunca faltou emoção, amor à camisa. Acredito que é uma retomada, uma virada de chave do nosso time e, graças a Deus, vencer aqui é muito importante para a gente”, analisou Matheusinho.

No próximo final de semana, o time comandado por Thiago Carpini recebe o Cuiabá no Barradão. O jogo da 21ª rodada está marcado para as 16h de sábado, 3.