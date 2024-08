Terceiro cartão amarelo tira Lucas Esteves do próximo jogo do Vitória

Lucas Esteves, lateral do Vitória - Foto: Victor Ferreira | Ag. A TARDE

O técnico Thiago Carpini ganhou dois novos desfalques para o próximo jogo do Vitória, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral Lucas Esteves recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Palmeiras e cumprirá suspensão automática no confronto contra o Cuiabá. O volante José Breno, expulso, também está fora.

É a segunda vez neste Brasileirão que Lucas Esteves ficará suspenso por três cartões amarelos. Patric Calmon, o PK, é a primeira opção do treinador para substituir o desfalque. Caso ele tenha outra escolha, precisará improvisar um jogador de outra posição na lateral esquerda.

O confronto entre Vitória e Cuiabá está marcado para as 16h de sábado, 3, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será realizado no Barradão, em Salvador.