Desejo antigo da diretoria, Vitória acerta contratação de atacante

Léo Jabá defendeu o Estrela Amadora, de Portugal - Foto: CF Estrela Amadora

O Vitória acertou a contratação do atacante Léo Jabá, que estava no Estrela Amadora, de Portugal. A informação foi divulgada pelo canal Canto Rubro-Negro e confirmada pelo Portal A TARDE.

O rubro-negro baiano não fechou com Léo Jabá nesta temporada por detalhes. O jogador estava machucado e as tratativas foram encerradas. Ele estava em tratamento no São Bernardo-SP e está recuperado.

Léo Jabá deve chegar a Salvador na próxima terça-feira, 30. Ele assinará contrato de empréstimo com o Vitória até o final de 2025. Caso seja regularizado, ele estará a disposição para a partida contra o Cuiabá,, que está agendada para sábado, 3, às 16h, no Barradão, pela 21ª rorada da Série A.

Léo Jaba tem 25 anos e foi revelado pelo Corinthians em 2016. No ano seguinte, se transferiu para o Akhmat Grozny, da Rússia. Na temporada 2018, foi para o PAOK, da Grécia, onde ficou por três temporadas. Em 2021 retornou para o Brasil, onde defendeu o Vasco.

Após outra passagem no futebol grego, defendeu o São Bernardo-SP, na Série C. Em 2023, foi emprestado para o Estrela Amadora. No clube Português, Jabá realizou 33 jogosm marcou cinco gols e distribuiu seis assistências.

Leão da Barra está no mercado

Léo Jabá é o sexto jogador contratado pelo Vitória nesta janela de transferências. O clube acertou com os zagueiros Neris e Edu, os volantes Filipe Machado e Ricardo Ryller, além do atacante Carlos Eduardo.