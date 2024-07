Jogadores são especulados para vestir a camisa do Vitória; confira

Diretoria segue no mercado e busca reforçar o elenco para a sequência do Brasileirão - Foto: Marcello Góis / Agência A TARDE

Com a aproximação da abertura da janela internacional de transferências em julho, o mercado da bola está aquecido e alguns nomes já começam a circular como possíveis reforços do Vitória para a sequência da temporada 2024.

Ricardo Ryller

Um nome que já está acertado é o do volante Ricardo Ryller do Al-Fayha, da Arábia Saudita. O meio-campista que teve bom desempenho no futebol árabe, quando atuou por 79 jogos e fez três gols. Entre 2019 e 2021, Ryller atuou pelo RB Bragantino. Ele chegaria ao rubro-negro baiano sem custos e deve assinar contrato até o fim da Série A.

Marinho

Com passagem inesquecível pelo Leão da Barra em 2016, Marinho sempre é lembrado com carinho pela torcida rubro-negra. Conforme o repórter Fábio Almeida, da Rádio Excelsior, ele está fechado com o Vitória e deve chegar a Salvador nos próximos dias. Atualmente ele defende o Fortaleza e realizou cinco jogos pela Série A. O número limite é de sete partidas. Ele tem contrato com o Leão do Pici até o fim de 2025.

Rodrigo Rodrigues

Segundo o site Arena Rubro-Negra, o centroavante Rodrigo Rodrigues é um dos alvos do Leão.. O atleta de 28 anos se destacou no Juventude em 2023, na campanha do acesso à Série A. Na ocasião, ele disputou 32 jogos, marcou 12 gols e deu três assistências. Com passagem pela base do Bahia, Rodrigues defende atualmente o Espérance, da Tunísia. Campeão nacional e artilheiro da equipe, por lá ele fez 30 jogos, balançou a rede 11 vezes e distribuiu duas assistências.

Léo Jabá

Quem tinha tratativas com a diretoria era o atacante Léo Jabá. O atleta de 25 anos defende o Estrela Amadora, de Portugal. As negociações não evoluíram porque o jogador está acometido de lesão no tendão do tornozelo direito. A diretoria segue atenta ao mercado para avaliar outro nome para o setor. Revelado pelo Corinthians, Jabá já atuou por Vasco, PAOK-GRE, Akhmat Grozny-RUS e São Bernardo.

Pedro Henrique

Outro nome especulado é o do atacante de beirada Pedro Henrique, ex-Internacional, que está no Corinthians. De acordo com o staff do jogador, não há nada oficial. Experiente, PH tem 34 anos e acumula passagens por clubes como FC Zurich-SUI, Rennes-FRA, PAOK-GRE e Sivasspor-TUR.