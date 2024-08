Com 15 pontos, Vitória iguala sua pior campanha de 1º turno; confira

Matheusinho fez bom jogo, mas não conseguiu evitar derrota do Vitória - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Com a derrota para o Flamengo na noite desta quarta-feira, 24, o Esporte Clube Vitória chegou a sua quarta derrota consecutiva na edição de 2024 da Série A e igualou seu pior desempenho em um 1º turno do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. Após 19 rodadas, o Leão da Barra conquistou apenas 15 pontos, ocupando a 17ª posição,

Com a mesma pontuação do 1º turno de 2014 (15 pontos), ano que culminou em rebaixamento do Leão da Barra, o desempenho atual da equipe comandada por Thiago Carpini consegue ser inferior ao daquela edição. Isso porque com 32 gols sofridos e 12 derrotas, o rubro-negro baiano possui a pior defesa e carrega o fardo de ser a equipe que mais perdeu na competição.

Elenco do Vitória comemorando triunfo sobre o Bahia no Brasileiro de 2014 | Foto: Felipe Oliveira / EC Vitória

Ainda nesta rodada, o Vitória poderá cair mais uma posição, ou ver outro adversário direto se afastar da disputa contra a degola, mesmo sem entrar em campo. Nesta quinta-feira, 25, os torcedores rubro-negros vão secar o duelo entre Corinthians e Grêmio, duas equipes da parte de baixo da tabela.

Leia mais:

Carpini volta a cobrar novos reforços para o Vitória: "Não é o suficiente"

Carpini lamenta nova derrota mas vê evolução: "Me deixa alegre"

"Momento difícil", dispara Everaldo após quarta derrota seguida



Em caso de vitória corintiana, os paulistas vão abrir seis pontos de vantagem para o Leão. Já em caso de triunfo tricolor gaúcho, a equipe comandada por Thiago Carpini vai cair para a 18ª posição, mesmo com dois jogos a mais que o rival.



Após o jogo, o técnico Thiago Carpini garantiu que o torcedor precisa entender o tamanho do Vitória dentro do certame: “Nós vamos sofrer até o final, nunca escondi isso do torcedor".

Thiago Carpini durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 24 | Foto: Marcello Góis / Ag. A TARDE

“É uma nova história. São 19 rodadas. Nós precisamos seguir um caminho de evolução, junto com a pontuação. O importante para nós é estarmos fora da zona de rebaixamento na 38ª rodada da competição", finalizou o comandante rubro-negro