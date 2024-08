"Nós vamos sofrer até o final", afirma Thiago Carpini sobre luta contra o Z4

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira | E.C Vitória

Após 19 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2024, o Vitória se encontra em uma situação delicada, ocupando a 17ª posição com 15 pontos, dentro da zona de rebaixamento. Nesta quarta-feira, 24, após a derrota para o Flamengo por 2 a 1, o treinador Thiago Carpini concedeu uma entrevista coletiva, onde reconheceu as dificuldades enfrentadas pelo Leão e destacou a necessidade de evolução.

“Nós temos que entender o nosso tamanho na competição”, afirmou Carpini, ao comentar sobre o desempenho da equipe na primeira metade do campeonato. O treinador foi franco sobre as expectativas para o restante da temporada: “Nós vamos sofrer até o final, nunca escondi isso do torcedor.”

Carpini também refletiu sobre as tentativas do time de adotar uma postura mais ofensiva: “Houveram momentos que nós tentamos nos impor, sendo mais ofensivos, mais ousados, e acabamos sofrendo bastante. Temos limitações.”

Apesar dos desafios, o treinador mantém a esperança de reverter a situação nas próximas rodadas: “É uma nova história. São 19 rodadas. Nós precisamos seguir um caminho de evolução, junto com a pontuação. O importante para nós é estarmos fora da zona de rebaixamento na 38ª rodada da competição.”