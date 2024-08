Carpini lamenta nova derrota mas vê evolução: "Me deixa alegre"

Thiago Carpini durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira, 24 - Foto: Marcello Góis / Ag. A TARDE

Após mais uma derrota, desta vez para o Flamengo, o técnico Thiago Carpini concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do Barradão, onde falou sobre a partida desta quarta-feira, 24. Segundo o treinador, apesar do resultado, a equipe voltou a demonstrar um bom nível:

“Uma coisa que pode me deixar um pouco alegre na noite de hoje é que nós voltamos a ser a nossa equipe, diferente do que aconteceu nas partidas contra Grêmio e Fortaleza”, afirmou.

Ainda durante a coletiva, Carpini salientou que em jogos como o de hoje, mesmo sem conseguir o resultado positivo, era importante pontuar, porque o Campeonato Brasileiro não dá espaços para vacilos: “Nós precisamos estar sempre somando pontos, ainda mais contra equipes desse nível, como o Flamengo”.

O comandante rubro-negro também destacou que o time não sofreu por qualidade do adversário, mas sim por tomadas de decisão incorretas ao longo do jogo. “É um ponto que me incomoda muito”, afirmou.

Por fim, Carpini garantiu: “A gente precisa seguir ajustando, melhorando, evoluindo nosso nível, corrigindo os pequenos detalhes e voltar a pontuar”.