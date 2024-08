Vitória sofre gol no final, perde para o Flamengo e segue no Z-4 da Série A

Matheusinho no chão - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Diante de um Barradão lotado, o Vitória estendeu a sequência de derrotas ao perder por 2 a 1 para o Flamengo, na noite desta quarta-feira, 24. Em duelo rubro-negro, a equipe comandada por Thiago Carpini até conseguiu empatar o jogo, mas nos minutos finais o clube carioca ampliou o placar. Com o resultado, o Leão da Barra permaneceu na 17ª colocação da Série A, com 15 pontos conquistados.

Primeiro tempo

Em partida rodeada de muita expectativa, Vitória e Flamengo protagonizaram um primeiro tempo de poucas emoções, pelo menos, até os 36 primeiros minutos do jogo. Isso porque após um contra-ataque fulminante do Leão da Barra, Osvaldo fez grande lançamento para Matheusinho, que cortou para dentro e chutou no canto inferior direito, levando perigo ao goleiro Rossi.

No entanto, logo no lance seguinte, foi o rubro-negro carioca que tirou o zero do placar. Gerson encontrou Arrascaeta pelo lado esquerdo, e o uruguaio limpou a jogada para mandar a bola para o fundo do gol.

Segundo tempo

Ao contrário do etapa inicial, o segundo tempo do duelo de rubro-negros contou com grandes emoções logo nos minutos iniciais. Por volta dos 6 minutos, O Flamengo cobrou escanteio com Arrascaeta, e ampliou o placar após Fabrício Bruno aproveitar rebote dentro da grande área com um chutaço. Entretanto, após muita reclamação dos jogadores do Vitória, o VAR revisou o lance e constatou que o uruguaio tocou com os dois pés na cobrança de escanteio, anulando o segundo gol carioca.



Precisando reagir no campeonato, e principalmente no jogo, a equipe comandada por Thiago Carpini se alçou ao ataque. Buscando o empate, Willian Oliveira quase marcou o primeiro do Vitória no jogo aos 21 minutos da etapa final, mas o camisa 29 acabou mandando a bola por cima da meta defendida por Rossi.

Já aos 29 minutos, o Flamengo desperdiçou grande oportunidade de ampliar o placar, e no contra-ataque, o Leão da Barra não perdoou. Isso porque Matheusinho encontrou Zé Hugo passando sozinho no corredor, e o camisa 17 lançou para Everaldo, que dominou a bola dentro da área e chutou no canto para igualar o marcador.

Já no final da partida, Gabigol deu belo passe para Carlinhos, que ganhou no corpo e chutou na saída do goleiro, marcando o segundo gol do Flamengo, concretizando a vitória para os cariocas.

Próximo jogo

O Leão volta à campo já neste sábado, 27, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, às 19h, em partida que marca o início do 2º turno do Campeonato Brasileiro Série A.