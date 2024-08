Após nota, CBF traz à tona carta conjunta do Bahia com o Vitória; veja

Entidade também citou o Vitória no comunicado - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu um comunicado nesta terça-feira, 23, respondendo à nota do Bahia, que criticava a mudança da data do jogo do Esquadrão contra o Internacional, marcado para este sábado, 27, pelo Campeonato Brasileiro. A entidade relembrou que tanto o Bahia quanto o Vitória foram a favor da paralisação da competição devido às enchentes no Rio Grande do Sul.

O Bahia demonstrou descontentamento com a mudança, pois a equipe terá um período menor de descanso para enfrentar o Botafogo na terça-feira, 30,. A CBF afirmou que a alteração ocorreu devido aos direitos de transmissão da competição.

A CBF discorda da nota oficial emitida pelo Bahia, que expressa insatisfação com a antecipação do jogo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 27, e o intervalo das partidas subsequentes.

Vale lembrar que o Bahia e o Vitória, seu co-irmão, enviaram, de forma conjunta, ofício à CBF no dia 14 de maio manifestando "expressamente solidariedade com cada vítima desse evento catastrófico", bem como aderindo "à sugestão apresentada pelos clubes, já noticiada publicamente, no sentido de suspender a realização das 02 (duas) próximas rodadas do Campeonato para todas as equipes disputantes do certame, como forma de diminuir o impacto dessa tragédia para as equipes de futebol do Estado do Rio Grande do Sul".

No documento assinado pelos dirigentes dos dois clubes, o Bahia e o Vitória "compreendem os desafios do calendário e reconhecem todos os esforços empreendidos pela CBF para solucionar as dificuldades para realocação de partidas."

Outro ponto a ser ressaltado é que o Bahia concordou inteiramente com as decisões do Conselho Técnico Extraordinário da CBF, realizado no dia 27 de maio, que buscou consensuar decisões relacionadas à retomada do campeonato. O Bahia foi representado por Vitor Ferraz, diretor de Operações e Relações Institucionais do clube, que teve voz ativa em todas as reuniões para a paralisação e retomada da competição.

A CBF também informa que as mudanças realizadas na tabela consideram os direitos dos detentores de transmissão da competição, o intervalo mínimo entre as partidas, além de limitações de Segurança Pública impostas para a marcação do jogo subsequente [Botafogo x Bahia, dia 30, pela Copa do Brasil] e limitações impostas pelo calendário da Conmebol.