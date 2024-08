Adversário do Bahia, Internacional não vence há nove jogos

Roger Machado é o treinador do Internacional - Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O Bahia iniciará o returno do Brasileirão diante da fiel torcida na Arena Fonte Nova. O adversário será o Internacional, no próximo sábado, 27, pela 20ª rodada do certame nacional. Em má fase, o time gaúcho está há nove jogos sem vencer na temporada.

O fracasso recente do Inter foi a eliminação da Copa Sul-Americana. Na noite da última terça-feira, 23, o colorado empatou por 1 a 1 com o Rosário Central, da Argentina, no Beira Rio, e não conseguiu reverter a desvantagem. Revoltados, torcedores tentaram invadir o campo e também trocaram agressões nas arquibancadas.

Vale salientar que após a demissão do argentino Eduardo Coudet, a equipe gaúcha agora é treinada por Roger Machado, ex-comandante do Esquadrão.

Antes do Inter, o Bahia visita o Atlético-GO nesta quarta-feira, 24, às 21h30, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vindo de duas derrotas seguidas em casa, o Esquadrão de Aço é o sexto colocado na classificação, com 30 pontos somados.