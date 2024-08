Atlético-GO x Bahia: veja escalações, arbitragem e detalhes do jogo

O retorno do zagueiro Gabriel Xavier é a boa notícia para a comissão técnica tricolor - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Durante a maior parte do primeiro turno, que se encerra para o Bahia hoje, contra o Atlético Goianiense, às 21h30, no Estádio Antônio Accioly, o Esquadrão foi exaltado pelos poderes demonstrados na Fonte Nova, onde manteve 100% de aproveitamento nos sete primeiros jogos, e criticado pela falta de força longe dela. Na reta final, entretanto, parece haver uma inversão de poderes. Com duas derrotas seguidas em casa, o clube tenta recorrer à força fora dela para se reabilitar. Caso vença o Atlético, chegará ao melhor primeiro turno como visitante em todas as participações do clube na Série A por pontos corridos, com 12 pontos em 10 jogos.

A melhor marca até hoje é do time de 2019, comandado por Roger Machado, que terminou a metade do Brasileiro com 10 pontos em nove jogos como visitante, com 37,03% de aproveitamento. Caso vença hoje, o Esquadrão chegará a 40% dos pontos disputados longe da Fonte Nova.

O Bahia busca hoje justamente o terceiro triunfo como visitante na competição, o segundo consecutivo. Na saída mais recente de Salvador, o Esquadrão conseguiu importante triunfo contra o Athletico, na Arena da Baixada, por 3 a 1. Vencer hoje também significaria chegar aos 33 pontos, superando a pontuação recorde do Tricolor em um primeiro turno da Série A por pontos corridos, também do time de 2019, que fez 31.

A volta?

O meia Cauly vem tendo o nível de apresentações questionado e, após a substituição contra o Corinthians, dividiu a torcida entre vaias e aplausos. O técnico Rogério Ceni, porém, segue acreditando no jogador.

E o jogo de hoje será em Goiânia, cidade onde o camisa 8 teve a maior atuação com a camisa do Bahia, no histórico triunfo por 6 a 4, contra o Goiás, pelo Brasileiro de 2023.

Aquele jogo marcou a volta de Cauly depois de afastamento de quatro rodadas, ou um mês e 10 dias, por lesão. E ele justificou a ansiedade dos torcedores pelo retorno, com uma atuação deslumbrante e duas assistências.

O jogo de hoje, por sua vez, pode significar a volta daquele camisa 8 que conquistou a torcida do Bahia? Os tricolores estão com a mesma expectativa para o retorno daquele nível de atuações de Cauly.

“Ele é um jogador importante e tem força mental [para lidar com as críticas]. Quando cheguei aqui, Cauly estava machucado. Fomos jogar contra o Goiás, ele jogou com 50% da capacidade e foi decisivo no jogo. E ele continua sendo esse jogador decisivo”, disse Rogério Ceni, em coletiva.

Baixas e dúvidas

O técnico Rogério Ceni não poderá contar hoje com três jogadores suspensos pelo terceiro cartão amarelo: o zagueiro Kanu, o volante Caio Alexandre e o atacante Biel.

Gabriel Xavier volta de suspensão e Victor Cuesta, titular contra o Corinthians, deve continuar, enquanto Rezende poderia substituir o volante.

Com Biel de fora e Ademir como dúvida por uma lesão na coxa, Rafael Ratão é o único atacante do elenco principal confirmado entre os suplentes. Para completar o banco, Ceni deve recorrer à base. Ruan Pablo, Tiago, Vitinho e Roger são os candidatos.

Além de Ademir, Luciano Juba, com dores no joelho, também é dúvida. Iago Borduchi pode fazer o segundo jogo como titular no Bahia.

No Atlético, que vem de cinco derrotas e nove partidas sem vencer, o técnico Vágner Mancini terá dois desfalques. O atacante Jan Hurtado foi expulso, enquanto o volante Rhaldney recebeu o terceiro amarelo contra o Fortaleza.

Irmão gêmeo de Luciano Rodríguez, que segue em negociação com o Bahia, o uruguaio Emiliano Rodríguez deve ficar com a vaga de Hurtado. Assim, Roni seria deslocado da lateral para o meio, abrindo espaço para a volta de Maguinho.

Mancini escalou o time com três zagueiros conta o Fortaleza, mas deve voltar ao 4-3-3 hoje, com a entrada do ex-tricolor Shaylon no meio, na vaga do beque Luiz Felipe.