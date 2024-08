Tom Daley: atleta 'testa' cama anti-sexo da Vila Olímpica; vídeo

- Foto: Reprodução / @tomdaley

O britânico Tom Daley viralizou nas redes ao fazer um "teste" das "camas anti-sexo" da Vila Olímpica.

Em vídeo, Tom Daley aparece pulando sobre cama, que é feita de papelão. Ele ainda chegou a mostrar toda a estrutura da cama.

VEJA TAMBÉM:

>>>Torcida do Leixões protesta por parceria com o Flamengo: "Mete o pé"

"Camas de papelão da Vila Olímpica. Eu vou te mostrar como elas se parecem. Isso é papelão. Como vocês podem ver, é tipo uma caixa. Tem essas caixas de papelão com o colchão em cima", disse o atleta dos saltos ornamentais.

VEJA O VÍDEO:

A exemplo do que aconteceu em Tóquio, em 2021, as camas da Vila Olímpica de Paris 2024 são produzidas com papelão.

O Comitê Olímpico Internacional (COI) justifica que a iniciativa visa a sustentabilidade.