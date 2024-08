Torcida do Leixões protesta por parceria com o Flamengo: "Mete o pé"

Torcida do Leixões em protesto com a possibilidade do clube ser comprado pelo Flamengo - Foto: Reprodução

Torcedores do Leixões, da segunda divisão Portugal, protestaram contra o Flamengo devido a possibilidade do rubro-negro carioca em adquirir a equipe portuguesa nos moldes de Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

As insatisfações dos torcedores foram expostas durante um jogo de futebol de areia, realizado no último final de semana. Através de faxas, eles utilizara uma sequência de frases.

"Zero independência, menos identidade, mais promiscuidade... Não à multipropriedade!", dizia uma. "Cansados de má-fé... SAD e Flamengo, metam o pé", em outra.

Uma das chateações era com o modelo de Sociedade Anônima de Desporto (SAD), como é chamada a SAF em Portugal. "Estrela SAD vs L. SAD: um hino a podridão. Jogam nos bastidores, em campo é encenação".

O Flamengo deseja comprar o clube português para expandir seus negócios pela Europa. O clube carioca tem a meta de negociar seus jovens jogadores formados nas divisões de base, devido a questão econômica.

Dirigentes da SAD do Leixões estiveram reunidos com a cupula diretiva do Flamengo no Rio de Janeiro e assistiram a um jogo do clube no Campeonato Brasileiro no Maracanã.